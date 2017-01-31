 Ekici’ye sürpriz talip – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Ekici’ye sürpriz talip

    Ekici’ye sürpriz talip

    Kadro dışı bırakılan 'ye talip oldu.

    Yönetimin, Fenerbahçe'ye vermediği, Beşiktaş'a ise kendisi gitmek istemeyen gurbetçi oyuncu için devreye giren yeşil-mavili takımın 'kiralama' önerisi getirdiği iddia edildi. Rizespor Başkanı Metin Kalkavan'ın başkan Muharrem Usta'yı arayarak, "Mehmet'i ben ikna ederim. Bu oyuncu 6 ay boşta kalacak. Sezon sonuna kadar bize verin" dediği belirtiliyor. Ekici'nin durumu da bugün netleşecek.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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