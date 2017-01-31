Ekici’ye sürpriz talip

Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'ye Çaykur Rizespor talip oldu.

Yönetimin, Fenerbahçe'ye vermediği, Beşiktaş'a ise kendisi gitmek istemeyen gurbetçi oyuncu için devreye giren yeşil-mavili takımın 'kiralama' önerisi getirdiği iddia edildi. Rizespor Başkanı Metin Kalkavan'ın başkan Muharrem Usta'yı arayarak, "Mehmet'i ben ikna ederim. Bu oyuncu 6 ay boşta kalacak. Sezon sonuna kadar bize verin" dediği belirtiliyor. Ekici'nin durumu da bugün netleşecek.