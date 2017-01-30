Yazıcı şov sürüyor
Fırtına'nın 1997 doğumlu yıldızı Yusuf Yazıcı, bu sezon 8 resmi maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı. Dört gol atıp, altı asist yapan Yusuf, ligde iki gol, iki asist ve kupa maçlarında iki gol, dört asist yaptı. Yusuf dün de gol attı.
OLCAY'A TEŞEKKÜR ETTİ
Yusuf Yazıcı, maç sonrası Olcay Şahan'a teşekkür etti. Genç oyuncu, "Trabzonspor'un yukarılarda olmasını istiyoruz. Oda arkadaşım Olcay abi 'maç sonrası güzel bir hediyem var' dedi. Onu da yaptı. Teşekkür ederim" dedi.
OLCAY'A TEŞEKKÜR ETTİ
Yusuf Yazıcı, maç sonrası Olcay Şahan'a teşekkür etti. Genç oyuncu, "Trabzonspor'un yukarılarda olmasını istiyoruz. Oda arkadaşım Olcay abi 'maç sonrası güzel bir hediyem var' dedi. Onu da yaptı. Teşekkür ederim" dedi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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