 Yazıcı şov sürüyor – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Yazıcı şov sürüyor

    Yazıcı şov sürüyor
    Fırtına'nın 1997 doğumlu yıldızı , bu sezon 8 resmi maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı. Dört gol atıp, altı asist yapan Yusuf, ligde iki gol, iki asist ve kupa maçlarında iki gol, dört asist yaptı. Yusuf dün de gol attı.

    OLCAY'A TEŞEKKÜR ETTİ
    Yusuf Yazıcı, maç sonrası Olcay Şahan'a teşekkür etti. Genç oyuncu, "Trabzonspor'un yukarılarda olmasını istiyoruz. Oda arkadaşım Olcay abi 'maç sonrası güzel bir hediyem var' dedi. Onu da yaptı. Teşekkür ederim" dedi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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