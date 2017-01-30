 Trabzonspor'dan taraftara teşekkür – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor'dan taraftara teşekkür

    Trabzonspor'dan taraftara teşekkür

    Trabzonspor Kulübü, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadıkları ilk maçta gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlarına teşekkür etti.

    Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün akşam Medical Park Arena'da oynadıkları Gaziantepspor karşılaşmasını 4-0 kazandı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Medical Park Arena'daki ilk karşılaşmamızda yanımızda olan on binlerce taraftarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

    - Geçen sezonu geçti

    Ligin ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, kendi sahasında da Gaziantepspor'u 4-0 yenerek 9 puan elde eden bordo-mavililer, puanını 27'ye çıkararak geçen sezon aynı dönemde topladığı puanı geçti.

    Bordo-mavililer, geçen sezon 19 haftada 24 puan elde etmişti.

    - Takıma 3 gün izin

    Trabzonspor'da futbolculara 3 gün izin verildi.

    Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği için hafta sonunu maç yapmadan geçirecek bordo-mavililer, ligde 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:46
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