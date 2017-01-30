Trabzonspor'dan taraftara teşekkür
Trabzonspor Kulübü, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadıkları ilk maçta gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlarına teşekkür etti.
- Geçen sezonu geçti
Ligin ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, kendi sahasında da Gaziantepspor'u 4-0 yenerek 9 puan elde eden bordo-mavililer, puanını 27'ye çıkararak geçen sezon aynı dönemde topladığı puanı geçti.
Bordo-mavililer, geçen sezon 19 haftada 24 puan elde etmişti.
- Takıma 3 gün izin
Trabzonspor'da futbolculara 3 gün izin verildi.
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği için hafta sonunu maç yapmadan geçirecek bordo-mavililer, ligde 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:46
- Fenerbahçe'den Erciyes'e yatırım planı
Toplam 9
Yorum
aa Advoocat anadolu takımlarına karşı ofansif orta sahayla oynamadıgi müddetçe fener den hiçbir şey olmaz,
- ''Bu anlatılmaz sadece yaşanır''
Toplam 3
Yorum
Hasan Balkaya 1 hesabını doğru yap yada bilmediğin şeyi konuşma 2 hafta sonra demba forma giymeye başlar.2 soylediğin adam iki sene de sadece 3 maç yaptı!
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 7
Yorum
zafer yeniliriz
Trabzonspor'dan taraftara teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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