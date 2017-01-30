Trabzonspor kar payı dağıtmayacak!
Trabzonspor, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kar payı dağıtılmayacağı konusunda karar alındığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde, "Şirketimizin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı ek açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 113 milyon 465 bin 407 lira zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 29.12.2016 tarih 2016/87 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurula sunuldu ve yapılan oylamada ortakların oy birliği ile kabul edildi."
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:26
- Sow’dan veda sözleri
Toplam 3
Yorum
efe Olurmu Volkan demirel Fenerbahçeyi Şampiyon yapacak daha: ))İBB maç sonu:Beyler Böle oynarsak Şampiyon kesin biziz: ))BY volkan demirel: ))
- Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Toplam 6
Yorum
BJK__ Zaten yeneceğiz sizi şüphen olmasın.Çok ağır bi darbede Beşiktaş'tan yeceksiniz.Aziz yıldırım bundan sonra gündem değiştirmez.
- Kanatlar pır pır
Toplam 8
Yorum
1905 gs en azından sezon sonuna kadar kanatlar böyle devam ederse defansa da musleraya da fazla iş düşmez ligde olsun kupada olsun böyle devam !!
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