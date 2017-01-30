 Trabzonspor kar payı dağıtmayacak! – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    kar payı dağıtmayacak!

    Trabzonspor kar payı dağıtmayacak!

    , Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kar payı dağıtılmayacağı konusunda karar alındığını bildirdi.

    Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde, "Şirketimizin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Trabzonspor'un KAP'a yaptığı ek açıklamada ise şunlar kaydedildi:

    "Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 113 milyon 465 bin 407 lira zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 29.12.2016 tarih 2016/87 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurula sunuldu ve yapılan oylamada ortakların oy birliği ile kabul edildi."

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:26
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