Onur’dan 2. dalya
Kaptan Onur, 2008'den itibaren forma giydiği Trabzonspor'da 200. resmi maçına çıktı. Trabzonspor kulübü, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kaptanımız Onur, Trabzonspor formasıyla 200'üncü maçında" ifadelerine yer verirken, bordo-mavili taraftarlar da tecrübeli file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Onur’dan 2. dalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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