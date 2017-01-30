 Onur’dan 2. dalya – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Onur’dan 2. dalya

    Onur’dan 2. dalya
    Kaptan Onur, 2008'den itibaren forma giydiği Trabzonspor'da 200. resmi maçına çıktı. Trabzonspor kulübü, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kaptanımız Onur, Trabzonspor formasıyla 200'üncü maçında" ifadelerine yer verirken, bordo-mavili taraftarlar da tecrübeli file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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