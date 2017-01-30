Onur’dan 2. dalya

Kaptan Onur, 2008'den itibaren forma giydiği Trabzonspor'da 200. resmi maçına çıktı. Trabzonspor kulübü, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kaptanımız Onur, Trabzonspor formasıyla 200'üncü maçında" ifadelerine yer verirken, bordo-mavili taraftarlar da tecrübeli file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu.