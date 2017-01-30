Olcay’dan 2 asist
Bordo-mavili takımın Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya devre arasında transfer ettiği Olcay Şahan, dün iki asistle yıldızlaştı. 28. dakikada Yusuf Yazıcı ve 49'da Castillo'ya asist yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 80'de sol çaprazdan müthiş bir şut çıkardı, top sağ ve üst direğin birleştiği noktadan geri geldi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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