 Olcay’dan 2 asist – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Olcay’dan 2 asist

    Olcay’dan 2 asist
    Bordo-mavili takımın Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya devre arasında transfer ettiği , dün iki asistle yıldızlaştı. 28. dakikada Yusuf Yazıcı ve 49'da Castillo'ya asist yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 80'de sol çaprazdan müthiş bir şut çıkardı, top sağ ve üst direğin birleştiği noktadan geri geldi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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