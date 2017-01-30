Başkan Muharrem Usta, kurucusu olduğu Medical Park’ın sponsorluğunun kulübü güçlendireceğini söyledi ve ekledi: "Yeni bir statla yeni bir hayata başlıyoruz. Avni Aker'deki ruhu buraya taşıyıp güçlü adımlarla geleceğe katkı sağlayacağız"
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadın isim sponsorunun Medical Park olduğunu açıkladı. MAÇ öncesi Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Usta, yeni stadın isminin Medical Park Arena olduğunu duyurdu. Usta, yeni bir başlangıç yaptıklarını belirtip, "Trabzonspor tarihi için önemli bir gün. Yeni bir statla yeni bir hayata başlıyoruz. Hüseyin Avni Aker'deki ruhu yeni stadımıza taşımak üzere Gaziantepspor maçıyla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Umarım buradaki ilk maçımızda başarılı bir başlangıca imza atmış oluruz" dedi.
ÇOK ŞEY KATACAK
Yeni stadın isminin Medical Park Arena olduğunu ifade eden Usta, bu birlikteliğin Trabzonspor'a çok şey katacağına inandığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Burası büyük bir kompleks. İçinde stattan, antrenman sahaları ve kamp tesislerine kadar Türkiye'deki çok önemli bir tesis konuşuyoruz. Bu tesise yapılan açılışta Şenol Güneş Kompleksi adı verilmişti. Stadımızın da bir isim sponsoru olacaktı. Bu konuda görüşmeler vardı. Son yıllarda isim sponsorluğu kulüpler için önemli bir kaynak. İşbirliği yapma konusunda yola çıktığınızda bunun büyük bir şirket olması gerekiyor. Benim için de enteresan bir gün. Asbaşkanımız bugün (dün) Trabzonspor'u temsil edecek, ben de başkan olarak sponsor firmayı temsil edeceğim. Stadın adı Medical Park Arena. Trabzonspor'a hayırlı olsun.
İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ
Bundan böyle güçlü adımlarla geleceğe katkı sağlamak için işbirliği yapacağız. Medical Park, Türkiye'nin en yaygın sağlık markası. Yaklaşık 30 hastanesi bulunan Türkiye'deki en büyük sağlık grubunu oluşturuyor. Medical Park markasını yıllarca sporun içerisinde gördük ama stat ismi konusu ilk defa oluyor. Bu birlikteliğin Trabzonspor'a çok şey katacağına inanıyorum. Kurucusu olduğum ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Medical Park'ın sponsorluğunun Trabzonspor'a başkan olduğum döneme gelmesi de tesadüf oldu. Umarım hep birlikte her şey çok iyi olur."
RİO DEĞİL TRABZON
Coşku, heyecan, sevinç, gurur... Trabzonsporlu taraftarlar, yeni statta arka arkaya gelen gollerle bütün bu duyguları fazlasıyla yaşadı. Rengarenk tribünler Rio karnavalından farksızdı.
İLK TARAFTARA İMZALI FORMA
Trabzonspor yönetim kurulunun yeni stat anısına bir de sürprizi vardı. Kulüp, Medical Park Arena Stadı'na gişelerden giriş yapan ilk taraftara futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.
YENİ EVDE İLK '61' ŞOVU
Trabzonsporlular, klasik haline gelen '61' şovunu yeni evlerinde ilk kez yaptılar. Dakikalar 61'i gösterdiğinde bütün tribünlerde cep telefonları ile ışık gösterisi yaptılar.
YEMEK SONRASI KUTLAMA
Gaziantepspor karşısında bordo-mavili formayla 200. maçına çıkan kaptan Onur ve 20. yaş günü dolayısıyla Yusuf Yazıcı'ya akşam yemeği sonrası kutlama yapıldı.
İLK GALİBİYET POZU
Trabzonspor, maç sonrası soyunma odasından bu resmi "Yeni stadımızda ilk galibiyet pozumuz" diyerek paylaştı.
TÜRKİYE 'DE TEK
Trabzon'un yeni stadı göz kamaştırıyor. Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak yapılan ilk stat olma özelliği taşıyan MP Arena'nın saha aydınlatma sistemi de UEFA kriterlerinin çok üstünde. 'Akıllı çatı' olarak bilinen smart roof sistemi dünyada beşinci.. Statta 80 metrekare olan skorboard, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla Türkiye'de tek.
'YER DEĞİŞİR RUH DEĞİŞMEZ'
Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya yeni stat için bastırılan üzerinde "Yer değişir ruh değişmez" yazan tişörtlerle çıktılar.
ÇOK ŞEY KATACAK
Yeni stadın isminin Medical Park Arena olduğunu ifade eden Usta, bu birlikteliğin Trabzonspor'a çok şey katacağına inandığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Burası büyük bir kompleks. İçinde stattan, antrenman sahaları ve kamp tesislerine kadar Türkiye'deki çok önemli bir tesis konuşuyoruz. Bu tesise yapılan açılışta Şenol Güneş Kompleksi adı verilmişti. Stadımızın da bir isim sponsoru olacaktı. Bu konuda görüşmeler vardı. Son yıllarda isim sponsorluğu kulüpler için önemli bir kaynak. İşbirliği yapma konusunda yola çıktığınızda bunun büyük bir şirket olması gerekiyor. Benim için de enteresan bir gün. Asbaşkanımız bugün (dün) Trabzonspor'u temsil edecek, ben de başkan olarak sponsor firmayı temsil edeceğim. Stadın adı Medical Park Arena. Trabzonspor'a hayırlı olsun.
İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ
Bundan böyle güçlü adımlarla geleceğe katkı sağlamak için işbirliği yapacağız. Medical Park, Türkiye'nin en yaygın sağlık markası. Yaklaşık 30 hastanesi bulunan Türkiye'deki en büyük sağlık grubunu oluşturuyor. Medical Park markasını yıllarca sporun içerisinde gördük ama stat ismi konusu ilk defa oluyor. Bu birlikteliğin Trabzonspor'a çok şey katacağına inanıyorum. Kurucusu olduğum ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Medical Park'ın sponsorluğunun Trabzonspor'a başkan olduğum döneme gelmesi de tesadüf oldu. Umarım hep birlikte her şey çok iyi olur."
RİO DEĞİL TRABZON
Coşku, heyecan, sevinç, gurur... Trabzonsporlu taraftarlar, yeni statta arka arkaya gelen gollerle bütün bu duyguları fazlasıyla yaşadı. Rengarenk tribünler Rio karnavalından farksızdı.
İLK TARAFTARA İMZALI FORMA
Trabzonspor yönetim kurulunun yeni stat anısına bir de sürprizi vardı. Kulüp, Medical Park Arena Stadı'na gişelerden giriş yapan ilk taraftara futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.
YENİ EVDE İLK '61' ŞOVU
Trabzonsporlular, klasik haline gelen '61' şovunu yeni evlerinde ilk kez yaptılar. Dakikalar 61'i gösterdiğinde bütün tribünlerde cep telefonları ile ışık gösterisi yaptılar.
YEMEK SONRASI KUTLAMA
Gaziantepspor karşısında bordo-mavili formayla 200. maçına çıkan kaptan Onur ve 20. yaş günü dolayısıyla Yusuf Yazıcı'ya akşam yemeği sonrası kutlama yapıldı.
İLK GALİBİYET POZU
Trabzonspor, maç sonrası soyunma odasından bu resmi "Yeni stadımızda ilk galibiyet pozumuz" diyerek paylaştı.
TÜRKİYE 'DE TEK
Trabzon'un yeni stadı göz kamaştırıyor. Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak yapılan ilk stat olma özelliği taşıyan MP Arena'nın saha aydınlatma sistemi de UEFA kriterlerinin çok üstünde. 'Akıllı çatı' olarak bilinen smart roof sistemi dünyada beşinci.. Statta 80 metrekare olan skorboard, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla Türkiye'de tek.
'YER DEĞİŞİR RUH DEĞİŞMEZ'
Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya yeni stat için bastırılan üzerinde "Yer değişir ruh değişmez" yazan tişörtlerle çıktılar.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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