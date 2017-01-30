 Kolbastılı kutlama – Fotomaç – 30 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kolbastılı kutlama

    Kolbastılı kutlama
    Bordo-mavililer, yeni evlerindeki ilk zaferini, özlenen bir tablo ile kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle orta sahada toplanan futbolcular kolbastı oynadı. Sempatik hareketleriyle bilinen büyük ilgi gördü.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kolbastılı kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.