 Gündemi sarstılar – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Gündemi sarstılar

    Gündemi sarstılar
    Trabzonspor-Gaziantepspor maçı, Türkiye gündemini sarstı. Karşılaşma Twitter'da 4 maddeyle Türkiye gündemine girmeyi başardı. Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı 2, Uğur Demirok 6, Bülent Uygun 9 ve stat sponsoru Medical Park Arena da 10. sırada kendine yer buldu.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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