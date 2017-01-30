Castillo (2), Yusuf Yazıcı ve Uğur’la (P) farka koşan Fırtına, yeni stadındaki ilk maçında sezonun en farklı galibiyetini aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında yeni stadı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'nın açılışında Gaziantepspor'u farklı yendi: 4-0. Ligin ikinci yarısında ikide iki yapan Fırtına, dün muhteşem taraftarının önünde futbol resitali sundu. Yeni hocası Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan Gaziantepspor karşısında 15. dakikada Castillo'nun golüyle 1-0 öne geçen Fırtına, rakibi üzerine büyük baskı kurdu. Böylece yeni stadın ilk golünü atan Castillo tarihe geçti. Kolombiyalı oyuncuya asist yapan N'doye de tarihe geçti. Yusuf Yazıcı 28'de farkı 2'ye çıkardı. 49'da sahneye bir kez daha çıkan Castillo durumu 3-0'a getirdi. 66. dakikada Onazi'nin yerine giren yeni transfer Rodallega, Pedroso tarafından düşürülünce hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, penaltı ile skoru ilan etti: 4-0.



VEDA VE BAŞLANGIÇ

Fırtına, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 1-0 yenerek 50 yıldır mücadele ettiği Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda eden bordo-mavililer, yeni stadına da bu sezonki en farklı galibiyetini alarak 'merhaba' dedi. Karadeniz ekibi, 4 günlük süre içinde eski ve yeni stadında tarihe geçecek galibiyetler alma mutluluğu yaşadı.



Yunus Emre SEL