Fırtına sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Akakpo'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.



Akakpo, Trabzonspor'da geçen sezon 10, bu sezon ise 4 Spor Toto Süper Lig maçında forma giydi.



Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:



Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Serge Ognadon Akakpo arasındaki 22.08.2016 başlangıç, 31.05.2017 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

