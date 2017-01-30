Fırtına sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, Togolu futbolcusu Serge Ognadon Akakpo ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Akakpo'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Akakpo, Trabzonspor'da geçen sezon 10, bu sezon ise 4 Spor Toto Süper Lig maçında forma giydi.
Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Serge Ognadon Akakpo arasındaki 22.08.2016 başlangıç, 31.05.2017 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:24
- 2 gol zam için yetmedi
Toplam 9
Yorum
özgür SELÇUK inan 3.5 alıyorsa bu takımda bana ğöre EL FRENİ Buruma 5 almalı
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 18
Yorum
f maç hangi kanalda?
- Fener ağır hasta!
Toplam 75
Yorum
SÜPRİZİMİZ VAR (BJK) V.DEMİREL VODAFONE ARENAYA BEKLENİYORSUN..SAKIN VAZCAYMA SAKATIM AYAKLARIYLA..KULAKLARIN ÇINLAYACAK..
Fırtına sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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