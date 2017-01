Ersun Yanal'dan transfer sözleri

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Gaziantepspor’u 4-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını belirtti, "Son gün takıma takviye olabilir de olmayabilir de. Ama transferde cimri davranacağız" dedi.

Trabzonspor'un zor bir dönemden geçtiğini, böyle bir sezonda tekrar hamle yapıp ayağa kalmak için mücadele etmenin oldukça zor olduğunu vurgulayan Ersun Yanal, şöyle devam etti:



"Çünkü bunun içerisinde karmaşık problemler var. Keşke her şey futbolun içerisindeki birkaç oyuncuyla olsaydı. Bu işin içerisinde artık ekonomik koşullar ve ekonomiyi yöneten boyutlar var. Uluslararası ve ulusal futbolcuların bir araya getirilip bunların devamlılığının sağlanabileceği bir yönetsel problem kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Bu koşullarda Trabzonspor'un Türk futbolunun önemli bir taşını temsil etme misyonuna geri dönüşünün çabası içerisindeyiz. Sonuna kadar da bu mücadele devam edecek."



Sezon başında 18-19 kişiyle kampa gittiklerini, yeni transferlerin neredeyse tamamının takıma geç katıldığını, bu arada da ligin başladığını dile getiren Ersun Yanal, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Lige galibiyetle başlamıştık ama bir şeylerin iyi gitmeyeceğinin kokusunu alıyorduk. İlk yarıda kazanabileceğimiz maçları kaybettiğimiz zamanlar oldu. Bu zamanlarda dik bir duruş sergileyen yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel işler yakında olacak. Var gücümüzle çalışıyoruz."



"İYİ BİR YOLCULUKTAYIZ"



Büyük yokuşları birliktelikle aşabileceklerini kaydeden Ersun Yanal, Trabzonspor'un her zaman yarışın içerisinde olması gerektiğini belirtti, "İyi bir yolculuktayız. Güzel günler olmasını diliyorum. Trabzonspor, Türkiye'ye lazım. Birlikte yürümeliyiz. Bir arada olmadan büyük yokuşları aşamayız. Bir tane Trabzonspor var. Hep birlikte sonuna kadar gidelim" dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, bu konuda da şunları söyledi:



"TRANSFERDE CİMRİ DAVRANACAĞIZ"



"Transferde her şey istediğimiz ve planladığımız şekilde gitti. Transfer döneminin bitimine 1 gün kaldı. Yine takviye olabilir de olmayabilir de. Tespit ettiğimiz, hedefe yöneldiğimiz oyuncular var. İllaki transfer yapalım, demeyeceğiz. Böyle bir transfer politikasını asla benimsemiyorum. Doğru düşünelim, planladığımız oyuncuyu transfer edelim, alamıyorsak da almayalım. Yürüyeceğimiz yolcuğa uygun oyuncuları alalım. Trabzonspor'un her kuruşu değerlidir. Tasarruf transferle olur. En çok açığı verdiğiniz konu transferdir. Biz de bu konuda cimri davranacağız."



3 GÜN İZİN



Lige verilen arada Trabzonspor'da futbolcular 3 gün izin yapacak. Bordo mavililer, 3 günlük iznin tamamlanmasının ardından 2 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.



YEREL GAZETELER MEMNUN



Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantepspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor için, 'İşte Fırtına' yorumunda bulundu. Taka Gazetesi, ''Uy aha, işte Fırtına!'', "Trabzonspor büyük taraftarıyla yeni stadında Castillo (2), Yusuf Yazıcı ve Uğur'un golleriyle şaha kalktı" ifadelerine yer verdi. İlkhaber Gazetesi, "Yeni stat yeni heyecan, işte Fırtına", "Medical Park Arena'da muhteşem açılış, süper atmosfer, güzel futbol, 4 gol ve kolbastı" başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, "Akyazı'da Fırtına koptu!", "Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'nın açılışında Gaziantep'i dağıttı, kolbastı şov yaptı" yorumunda bulundu. Ekspres Gazetesi, "Gol Bastı", "Trabzonspor coştu, coşturdu. Antep'i gole doyurdu" ifadelerini kullandı. Karadeniz Gazetesi, "Akyazımız hep böyle olsun", "Fırtına yeni mabedinde Antep'i dağıttı, üst üste üçüncü maçını kazandı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, "Dört 4'lük Fırtına", "Yeni evinde sert esen Trabzonspor, Gaziantep'i fena dağıttı" yorumunu yaptı.