 Çubukçu: Hayırlı olsun – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Çubukçu: Hayırlı olsun

    Çubukçu: Hayırlı olsun
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu da ile Medical Park işbirliğinin hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi: "Akyazı'ya 'merhaba' derken başkanımızın 'isim sponsorunu açıklayacağım' demesi bilgi sahibi olsak da bizi de heyecanlandırdı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu statta bu isim sponsorluğunda birlik beraberlik, saygıyı pekiştirerek Trabzon'daki futbol heyecanını eski yıllardaki gibi üst düzeye çıkarırız."
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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