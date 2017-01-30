Çubukçu: Hayırlı olsun
Asbaşkan Ahmet Çubukçu da Trabzonspor ile Medical Park işbirliğinin hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi: "Akyazı'ya 'merhaba' derken başkanımızın 'isim sponsorunu açıklayacağım' demesi bilgi sahibi olsak da bizi de heyecanlandırdı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu statta bu isim sponsorluğunda birlik beraberlik, saygıyı pekiştirerek Trabzon'daki futbol heyecanını eski yıllardaki gibi üst düzeye çıkarırız."
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Çubukçu: Hayırlı olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.