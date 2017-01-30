 Aydın’dan tepki – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Aydın’dan tepki

    Aydın’dan tepki
    Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, twitter'dan maç öncesi bir açıklama yaparak, Bülent Uygun'a tepki gösterdi. Aydın, şu ifadeleri kullandı: Bugün tek ilk Akyazı'nın açılışı değil. Bülent Uygun'un da 2010- 11 sezonu sonrası ilk maçı, üstelik Trabzon'da. Hani hatırlatayım dedim."
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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