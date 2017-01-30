Aydın’dan tepki
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, twitter'dan maç öncesi bir açıklama yaparak, Bülent Uygun'a tepki gösterdi. Aydın, şu ifadeleri kullandı: Bugün tek ilk Akyazı'nın açılışı değil. Bülent Uygun'un da 2010- 11 sezonu sonrası ilk maçı, üstelik Trabzon'da. Hani hatırlatayım dedim."
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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