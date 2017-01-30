Arzulu oynadılar
Uygun karşılaşma sonu da Trabzonspor'un coşkulu futbolunu kutladı.
Karadeniz ekibinin arzulu bir futbolla kazandığını belirten Uygun, "Bizim de zor maçlarımız var. Futbolcu kardeşlerimle bunu konuştum. Buraya, bu takımı kümede bırakacağımıza inanarak geldim" dedi.
MÜTHİŞ STAT
Medical Park Arena için Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun da methiyeler dizdi. Uygun, "Muhteşem stat olmuş. Dünyada denizin üzerinde yapılmış böyle bir stat yok. Yapanların hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
MÜTHİŞ STAT
Medical Park Arena için Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun da methiyeler dizdi. Uygun, "Muhteşem stat olmuş. Dünyada denizin üzerinde yapılmış böyle bir stat yok. Yapanların hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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