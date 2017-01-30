 Arzulu oynadılar – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Arzulu oynadılar

    Arzulu oynadılar

    Uygun karşılaşma sonu da 'un coşkulu futbolunu kutladı.

    Karadeniz ekibinin arzulu bir futbolla kazandığını belirten Uygun, "Bizim de zor maçlarımız var. Futbolcu kardeşlerimle bunu konuştum. Buraya, bu takımı kümede bırakacağımıza inanarak geldim" dedi.

    MÜTHİŞ STAT
    için 'un teknik direktörü da methiyeler dizdi. Uygun, "Muhteşem stat olmuş. Dünyada denizin üzerinde yapılmış böyle bir stat yok. Yapanların hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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