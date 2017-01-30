Abartmadan devam
Ersun Yanal, yeni transferlerden memnun olduğunu belirterek “Ayaklarımızı yere basarak devam edeceğiz. Trabzonspor tavla oynasa bile kazanmak için oynar” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yeni transferlerin takıma çok iyi katkı sağladığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor'un futbolunun değeri, ülke futbolu için oldukça önemli. Avni Aker Stadı'nı artık içimizde yaşayacağız" dedi. Beklentileri karşılamak için çok çalıştıklarını kaydeden Yanal, şöyle devam etti:
"Burada çok önemli başlangıçtı. Burada taraftarlarla kucaklaşmak gerekiyordu. Böyle bir sonucun ardından, birtakım şeyleri paylaşıyor olmamızın karşılığını görmeye başlayınca mutlu oluyorsunuz. Oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşların da Trabzonspor'u kucakladıklarını gördüm. Gideceğimiz daha çok yol var. Abartmadan, ayaklarımızı yere basarak doğru şeyler yapmaya çalışacağız. Trabzonspor tavla oynasa bile kazanmak için oynar."
SUK VE AKAKPO'YU İSTEMİYORUM
Yanal, Suk ve Akakpo'yu zorunlu olmadıkça kullanmayı düşünmediklerini kaydetti. Usta hoca, iki oyuncu için şunları söyledi: "Şu anda ikisi de bizim oyuncumuz ama zorunlu olmadıkça onları kullanmayı düşünmüyoruz."
"Burada çok önemli başlangıçtı. Burada taraftarlarla kucaklaşmak gerekiyordu. Böyle bir sonucun ardından, birtakım şeyleri paylaşıyor olmamızın karşılığını görmeye başlayınca mutlu oluyorsunuz. Oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşların da Trabzonspor'u kucakladıklarını gördüm. Gideceğimiz daha çok yol var. Abartmadan, ayaklarımızı yere basarak doğru şeyler yapmaya çalışacağız. Trabzonspor tavla oynasa bile kazanmak için oynar."
SUK VE AKAKPO'YU İSTEMİYORUM
Yanal, Suk ve Akakpo'yu zorunlu olmadıkça kullanmayı düşünmediklerini kaydetti. Usta hoca, iki oyuncu için şunları söyledi: "Şu anda ikisi de bizim oyuncumuz ama zorunlu olmadıkça onları kullanmayı düşünmüyoruz."
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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