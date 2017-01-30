 Abartmadan devam – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Abartmadan devam

    Abartmadan devam

    , yeni transferlerden memnun olduğunu belirterek “Ayaklarımızı yere basarak devam edeceğiz. tavla oynasa bile kazanmak için oynar” dedi.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yeni transferlerin takıma çok iyi katkı sağladığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor'un futbolunun değeri, ülke futbolu için oldukça önemli. Avni Aker Stadı'nı artık içimizde yaşayacağız" dedi. Beklentileri karşılamak için çok çalıştıklarını kaydeden Yanal, şöyle devam etti:

    "Burada çok önemli başlangıçtı. Burada taraftarlarla kucaklaşmak gerekiyordu. Böyle bir sonucun ardından, birtakım şeyleri paylaşıyor olmamızın karşılığını görmeye başlayınca mutlu oluyorsunuz. Oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşların da Trabzonspor'u kucakladıklarını gördüm. Gideceğimiz daha çok yol var. Abartmadan, ayaklarımızı yere basarak doğru şeyler yapmaya çalışacağız. Trabzonspor tavla oynasa bile kazanmak için oynar."

    SUK VE AKAKPO'YU İSTEMİYORUM
    Yanal, Suk ve Akakpo'yu zorunlu olmadıkça kullanmayı düşünmediklerini kaydetti. Usta hoca, iki oyuncu için şunları söyledi: "Şu anda ikisi de bizim oyuncumuz ama zorunlu olmadıkça onları kullanmayı düşünmüyoruz."
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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