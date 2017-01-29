 Yeni bir hayat – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Yeni bir hayat

    Yeni bir hayat

    Perşembe günü Avni Aker’e veda eden Fırtına, Akyazı’daki müthiş stadındaki ilk maçında bugün G.Antep’i ağırlıyor. Yeni forvet Rodellaga’nın forma giyeceği maça taraftarın ilgisi yoğun.

    Sezonun ikinci yarısında ligde Kasımpaşa ve Bursaspor, kupada da Konyaspor'u yenen Trabzonspor, bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumunda ilk maçında Gaziantepspor'u ağırlıyor. Karadeniz ekibinde tek hedef yeni yuvasında ilk maçı kazanmak. Tüm takım bunun için kenetlenmiş durumda, bordo-mavili taraftarlar da açılış maçına yoğun ilgi gösteriyor. Kombineler hariç satılan bilet sayısının 13 bini bulduğu ve tribünlerin çok büyük bölümünün dolacağı öğrenildi. Bu arada Trabzon'da etkili olan kar yağışından saha zemininin olumsuz etkilenmemesi için alttan ısıtma sistemi açıldı ve zeminde hiç kar birikintisi meydana gelmedi.

    TARİHE GEÇME ŞANSI
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni transfer Hugo Rodallega'ya da bu maçta görev vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gaziantepspor karşısında şans bulması durumunda Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkmış olacak. Tüm takıma seslenen Yanal, "Bazı insanlara tarihe geçmek için bazı şanslar doğar. Yeni stadyumumuzda ilk maça çıkma şansı bize geldi. Kazanalım ve her şeye yeni bir başlangıç yapalım. Bu elimizde ve bunu değerlendirelim. Taraftarımızı coşturalım. Hepimiz sahada sonuna kadar savaşın" dediği belirtildi.

    GENÇ YUSUF YAZICI YİNE İLK 11'DE
    Son haftalarda yakaladığı çıkışla A takımda yer edinmeyi başaran Yusuf Yazıcı, teknik direktör Ersun Yanal'dan formayı kaptı. karşısında da forvet arkası olarak görev yapacak 19 yaşındaki Yusuf'un solunda Olcay, sağında ise Castillo oynayacak. Bu üçlü, Rodallega'yı besleyecek.

    KAZANIRSA BİR İLK YAŞANACAK
    , Gaziantepspor'u yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kazanacak. Ligin 17. haftasında Bursaspor'u 2-1 ve 18. haftada Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Gaziantepspor karşısında da galip gelerek bu sezon ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Türkiye Kupası'nda Konya'yı yenen Fırtına, iki kategoride 4 maç üst üste galip gelmiş olacak.

    17 SENEDİR KAYBETMİYOR
    Karadeniz ekibi, Trabzon'da oynadığı 30 karşılaşmada Gaziantepspor'a sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 22 maçı kazanırken, 7 müsabakada ise rakibiyle berabere kaldı. Sahasındaki tek mağlubiyeti 1998-99 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, 17 sezondur rakibine evinde yenilmiyor. Hedef bugün de seriyi sürdürmek.




    Yunus Emre SEL
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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