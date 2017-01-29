Sponsor açıklanıyor
Başkan Muharrem Usta, Gaziantep maçı öncesi stadın isim sponsorunu açıklayacak.
Kulübe önemli bir gelir getirecek olan bu anlaşmaya göre bordo-mavililerin 5 yılda kasasına 25 milyon dolara yakın bir gelir koyması bekleniyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan ve 41 bin 461 kapasiteli stadyumun isim sponsoru bordo-mavili taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor.
EN MODERN STAT
Trabzonspor'un yeni stadı özellikleri ile göz kamaştırıyor.
-Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak yapılan ilk stadyum.
-UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken, stadın aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.
-Komplekste 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor.
-'Akıllı çatı' olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk. Çatı 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip.
-Kapasitesi 41 bin 461. İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorboard, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye'de yine tek.
EN MODERN STAT
Trabzonspor'un yeni stadı özellikleri ile göz kamaştırıyor.
-Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak yapılan ilk stadyum.
-UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken, stadın aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.
-Komplekste 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor.
-'Akıllı çatı' olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk. Çatı 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip.
-Kapasitesi 41 bin 461. İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorboard, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye'de yine tek.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Sponsor açıklanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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