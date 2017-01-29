 Sponsor açıklanıyor – Fotomaç – 29 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sponsor açıklanıyor

    Sponsor açıklanıyor

    Başkan , Gaziantep maçı öncesi stadın isim sponsorunu açıklayacak.

    Kulübe önemli bir gelir getirecek olan bu anlaşmaya göre bordo-mavililerin 5 yılda kasasına 25 milyon dolara yakın bir gelir koyması bekleniyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan ve 41 bin 461 kapasiteli stadyumun isim sponsoru bordo-mavili taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor.

    EN MODERN STAT
    Trabzonspor'un yeni stadı özellikleri ile göz kamaştırıyor.

    -Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak yapılan ilk stadyum.
    -UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken, stadın aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.
    -Komplekste 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor.
    -'Akıllı çatı' olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk. Çatı 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip.
    -Kapasitesi 41 bin 461. İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorboard, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye'de yine tek.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sponsor açıklanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.