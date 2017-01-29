Sponsor açıklanıyor

Başkan Muharrem Usta, Gaziantep maçı öncesi stadın isim sponsorunu açıklayacak.

Kulübe önemli bir gelir getirecek olan bu anlaşmaya göre bordo-mavililerin 5 yılda kasasına 25 milyon dolara yakın bir gelir koyması bekleniyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan ve 41 bin 461 kapasiteli stadyumun isim sponsoru bordo-mavili taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor.



EN MODERN STAT

Trabzonspor'un yeni stadı özellikleri ile göz kamaştırıyor.



-Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak yapılan ilk stadyum.

-UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken, stadın aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.

-Komplekste 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor.

-'Akıllı çatı' olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk. Çatı 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip.

-Kapasitesi 41 bin 461. İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorboard, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye'de yine tek.