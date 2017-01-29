Rodallega’dan gol sözü geldi
Fırtına'nın uzun uğraşlar sonucunda transfer ettiği Hugo Rodallega, takıma uyum sorununu önemli ölçüde çözdü. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü, "Transferimin gerçekleşmesinin üstünden kısa bir zaman geçmesine rağmen taraftarlarımız beni sahiplendi. Ben de bu ilgiye atacağım gollerle cevap vermek istiyorum. Şans bulursam golümü atacağım" dedi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Rodallega’dan gol sözü geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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