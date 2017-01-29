 Rodallega’dan gol sözü geldi – Fotomaç – 29 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Rodallega’dan gol sözü geldi

    Rodallega’dan gol sözü geldi
    Fırtına'nın uzun uğraşlar sonucunda transfer ettiği Hugo Rodallega, takıma uyum sorununu önemli ölçüde çözdü. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü, "Transferimin gerçekleşmesinin üstünden kısa bir zaman geçmesine rağmen taraftarlarımız beni sahiplendi. Ben de bu ilgiye atacağım gollerle cevap vermek istiyorum. Şans bulursam golümü atacağım" dedi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rodallega’dan gol sözü geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.