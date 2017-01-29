Rodallega’dan gol sözü geldi

Fırtına'nın uzun uğraşlar sonucunda transfer ettiği Hugo Rodallega, takıma uyum sorununu önemli ölçüde çözdü. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü, "Transferimin gerçekleşmesinin üstünden kısa bir zaman geçmesine rağmen taraftarlarımız beni sahiplendi. Ben de bu ilgiye atacağım gollerle cevap vermek istiyorum. Şans bulursam golümü atacağım" dedi.