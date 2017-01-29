 Orellana geliyor – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Orellana geliyor

    Orellana geliyor
    Orta saha transferi yapacak olan ile ilgili İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Celta Vigo'lu 31 yaşındaki Fabian Orellana'yı kiralayacağı öne sürüldü. Celta Vigo'da kadro dışı olan futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2019'da bitecek.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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