Orellana geliyor
Orta saha transferi yapacak olan Trabzonspor ile ilgili İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Celta Vigo'lu 31 yaşındaki Fabian Orellana'yı kiralayacağı öne sürüldü. Celta Vigo'da kadro dışı olan futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2019'da bitecek.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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