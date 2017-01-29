 Hibrit çime alıştılar – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Hibrit çime alıştılar

    Hibrit çime alıştılar
    Yeni stadında bugün 'u ağırlayacak olan , dün bu maçın son idmanını da Akyazı'da yaptı. Teknik direktör 'ın futbolcuların hibrit çim ve stada alışması için böyle bir uygulama yaptığı dile getirildi. Bordo-mavililer, son idmanda bugünkü karşılaşmanın taktiğini denedi, Ersun Yanal hata yapan oyuncularını sık sık uyardı. Futbolcuların çimi oldukça beğendikleri ve bunu sık sık dile getirdikleri vurgulandı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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