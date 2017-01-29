Hibrit çime alıştılar
Yeni stadında bugün Gaziantepspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, dün bu maçın son idmanını da Akyazı'da yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın futbolcuların hibrit çim ve stada alışması için böyle bir uygulama yaptığı dile getirildi. Bordo-mavililer, son idmanda bugünkü karşılaşmanın taktiğini denedi, Ersun Yanal hata yapan oyuncularını sık sık uyardı. Futbolcuların çimi oldukça beğendikleri ve bunu sık sık dile getirdikleri vurgulandı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Hibrit çime alıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.