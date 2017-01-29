‘Efsane Avni Aker’e Veda’ galası
Trabzonspor'un Avni Aker Stadı'nda elde ettiği zaferlerin anlatıldığı "Efsane Avni Aker'e Veda" belgeselinin galası, Trabzon'da yapıldı. Galaya futbolcular Yusuf Erdoğan ve Okay Yokuşlu ile katılan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Nisan veya mayısta Avni Aker'e yeniden güzel bir organizasyonla veda edeceğiz" dedi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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