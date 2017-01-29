 ‘Efsane Avni Aker’e Veda’ galası – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ‘Efsane Avni Aker’e Veda’ galası

    ‘Efsane Avni Aker’e Veda’ galası
    'un 'nda elde ettiği zaferlerin anlatıldığı "Efsane Avni Aker'e Veda" belgeselinin galası, Trabzon'da yapıldı. Galaya futbolcular ve ile katılan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Nisan veya mayısta Avni Aker'e yeniden güzel bir organizasyonla veda edeceğiz" dedi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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