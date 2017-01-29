''Bir koltuk bile boş kalmasın!''
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, takımın dün akşam Akyazı'da gerçekleştirdiği idman sırasında paylaştığı bir videoyla taraftarları maça davet etti.
Usta, video mesajında "Değerli Trabzonsporlular artık hazırız stadımız bitti. Yeni stadımızda ilk idmanı izliyoruz. Trabzonspor camiası bugünü bekliyordu. Yarın (bugün) burada tarihi bir maçımız olacak. Bütün taraftarımız ile tarihe bir not düşelim istiyoruz. Stadımız tıklım tıklım dolsun. Bir koltuk bile boş kalmasın" dedi.
HER 20 DAKİKADA BİR RİNG SEFER VAR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne seferlere bugün başlıyor. Bugün 16.00'da oynanacak G.Antep maçı öncesi 13.00'te ring seferlerine start verilecek. 20 dakika ara ile Tanjant Yolu Baro binası yanından hareket edecek olan otobüsler, Pazarkapı Sahil Peronu, Merkez PTT ve Avni Aker Stadyumu'na uğradıktan sonra stada ulaşacak.
HER 20 DAKİKADA BİR RİNG SEFER VAR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne seferlere bugün başlıyor. Bugün 16.00'da oynanacak G.Antep maçı öncesi 13.00'te ring seferlerine start verilecek. 20 dakika ara ile Tanjant Yolu Baro binası yanından hareket edecek olan otobüsler, Pazarkapı Sahil Peronu, Merkez PTT ve Avni Aker Stadyumu'na uğradıktan sonra stada ulaşacak.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
''Bir koltuk bile boş kalmasın!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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