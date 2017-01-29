 ''Bir koltuk bile boş kalmasın!'' – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ''Bir koltuk bile boş kalmasın!''

    ''Bir koltuk bile boş kalmasın!''

    Başkanı , takımın dün akşam Akyazı'da gerçekleştirdiği idman sırasında paylaştığı bir videoyla taraftarları maça davet etti.

    Usta, video mesajında "Değerli Trabzonsporlular artık hazırız stadımız bitti. Yeni stadımızda ilk idmanı izliyoruz. camiası bugünü bekliyordu. Yarın (bugün) burada tarihi bir maçımız olacak. Bütün taraftarımız ile tarihe bir not düşelim istiyoruz. Stadımız tıklım tıklım dolsun. Bir koltuk bile boş kalmasın" dedi.

    HER 20 DAKİKADA BİR RİNG SEFER VAR
    Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne seferlere bugün başlıyor. Bugün 16.00'da oynanacak G.Antep maçı öncesi 13.00'te ring seferlerine start verilecek. 20 dakika ara ile Tanjant Yolu Baro binası yanından hareket edecek olan otobüsler, Pazarkapı Sahil Peronu, Merkez PTT ve Avni Aker Stadyumu'na uğradıktan sonra stada ulaşacak.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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