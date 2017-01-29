 ''Aklıyla arasını açmışlara inat...'' – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ''Aklıyla arasını açmışlara inat...''

    ''Aklıyla arasını açmışlara inat...''

    F.Bahçe Başkanı ’ın dün yaptığı açıklamalara yöneticisi ’dan yanıt geldi. Saral, “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” başlıklı paylaşımında ateş püskürdü.

    yöneticilerinden , kişisel Twitter hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Saral, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" notuyla paylaştığı yazıda, "Umursamaz bir tavırla 'Camiaların arası açılmış açılacağı kadar' deyip, "Bugüne kadar sustum, bundan sonra susmam' diye efelenmek, bizim için vızıltıdır ama spor adamlığı sorumluluğuna yakışmaz. Sürekli meydan okumalarla kitleleri kışkırtanların, tahrikten ve gerilimden beslenerek kulüp yönetenlerin, Türk sporuna kin ve nefretten başka kazandıracağı bir şey yoktur. Aklıyla arasını açmışlara inat, Anadolu Beyi Trabzonspor'umuzun şanına yakışır sorumluluk bilinci ile sporun barış ve kardeşlik olduğunu savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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