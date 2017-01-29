''Aklıyla arasını açmışlara inat...''
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın dün yaptığı açıklamalara Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral’dan yanıt geldi. Saral, “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” başlıklı paylaşımında ateş püskürdü.
Trabzonspor yöneticilerinden Gökhan Saral, kişisel Twitter hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Saral, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" notuyla paylaştığı yazıda, "Umursamaz bir tavırla 'Camiaların arası açılmış açılacağı kadar' deyip, "Bugüne kadar sustum, bundan sonra susmam' diye efelenmek, bizim için vızıltıdır ama spor adamlığı sorumluluğuna yakışmaz. Sürekli meydan okumalarla kitleleri kışkırtanların, tahrikten ve gerilimden beslenerek kulüp yönetenlerin, Türk sporuna kin ve nefretten başka kazandıracağı bir şey yoktur. Aklıyla arasını açmışlara inat, Anadolu Beyi Trabzonspor'umuzun şanına yakışır sorumluluk bilinci ile sporun barış ve kardeşlik olduğunu savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
''Aklıyla arasını açmışlara inat...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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