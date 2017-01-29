 10 numara için geri sayım – Fotomaç – 29 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    10 numara için geri sayım

    10 numara için geri sayım

    El Kaddouri listenin bir numarasına yerleşti, Tolgay’da ilerleme yok, Ganso ise gelmek istiyor.

    , orta saha takviyesi için geri sayıma geçti. 'de forma giyen ofansif orta saha , listenin bir numarasına yerleşirken, oyuncuyu ve kulübünü ikna etme noktasında önemli mesafe kat edildi. Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Faslı 10 numaranın transferi için bordo-mavili yöneticiler 31 Ocak'a kadar tüm imkanları zorlayacak.

    GÜNEŞ BIRAKMIYOR
    'la için yapılan görüşmelerde ise şu ana kadar istenen sonuç elde edilemedi. 'in oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması üzerine son bir teklif yapan Fırtına, beklemeye devam ediyor. Öte yandan Trabzonspor'un Sevilla'da forma giyen Brezilyalı Ganso için de yaptığı girişimlerin sürdüğü, futbolcunun gelmeye sıcak bakmasına rağmen kulübünün yüksek bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    10 numara için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.