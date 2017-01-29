10 numara için geri sayım
El Kaddouri listenin bir numarasına yerleşti, Tolgay’da ilerleme yok, Ganso ise gelmek istiyor.
Trabzonspor, orta saha takviyesi için geri sayıma geçti. Napoli'de forma giyen ofansif orta saha Omar El Kaddouri, listenin bir numarasına yerleşirken, oyuncuyu ve kulübünü ikna etme noktasında önemli mesafe kat edildi. Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Faslı 10 numaranın transferi için bordo-mavili yöneticiler 31 Ocak'a kadar tüm imkanları zorlayacak.
GÜNEŞ BIRAKMIYOR
Beşiktaş'la Tolgay Arslan için yapılan görüşmelerde ise şu ana kadar istenen sonuç elde edilemedi. Şenol Güneş'in oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması üzerine son bir teklif yapan Fırtına, beklemeye devam ediyor. Öte yandan Trabzonspor'un Sevilla'da forma giyen Brezilyalı Ganso için de yaptığı girişimlerin sürdüğü, futbolcunun gelmeye sıcak bakmasına rağmen kulübünün yüksek bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
GÜNEŞ BIRAKMIYOR
Beşiktaş'la Tolgay Arslan için yapılan görüşmelerde ise şu ana kadar istenen sonuç elde edilemedi. Şenol Güneş'in oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması üzerine son bir teklif yapan Fırtına, beklemeye devam ediyor. Öte yandan Trabzonspor'un Sevilla'da forma giyen Brezilyalı Ganso için de yaptığı girişimlerin sürdüğü, futbolcunun gelmeye sıcak bakmasına rağmen kulübünün yüksek bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
10 numara için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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