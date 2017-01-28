 Yusuf Yazıcı beni mutlu etti – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    beni mutlu etti

    Yusuf Yazıcı beni mutlu etti
    Teknik direktör , bu sezon en sevindiği şeyi açıkladı. Yanal, "En çok sevindiğim kazançlardan birisi 'nın takıma katılması oldu. Oyuncularımızın olgunlaşması da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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