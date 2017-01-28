Yeni stada Aker ruhu

Başkan Usta, yarın ilk kez sahaya çıkacakları Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yeniden tarih yazmaya başlayacaklarını belirterek, “Avni Aker’deki başarıları tekrarlayacağız” dedi.

Fırtına yarın G.Antepspor maçı ile Şenol Güneş Stadı'ndaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Başkan Muharrem Usta, yeni statta hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Çok büyük başarılara imza attığımız Avni Aker'de önemli bir tarihin sonu. Yeni satada Avni Aker ruhunu taşıyabilir olmamız lazım. Çünkü orası gerçekten olağanüstü başarılara imza atılmış çok önemli bir yer. Umut ediyorum ki o ruh yeni stadımıza da taşınacak. Trabzonspor tarih yazmaya yeni sadıyla devam etmeye başlayacak" dedi.



2 GÜNDE 6 BİN 500 BİLET

Usta, "Yeni stadımızda ilk maçımızı Gaziantepspor ile oynayacağız. Taraftarlarımızın hem kombinelere hem de biletlere yoğun bir ilgisi var. İki gün içinde 6 bin 500 bilet satılmış, bu kolay rastlanılabilir bir şey değil. Stadımızın büyük oranda dolacağı görünüyor. Taraftarımıza ihtiyacımız fazlasıyla var" ifadesini kullandı.



BELEDİYEDEN OTOBÜS SEFERİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumunda oynayacak olduğu tüm müsabakaların öncesi ve sonrasında ring seferleri ile toplu taşımacılık yapacak. Maç öncesi ve maç sonrası toplu taşıma faaliyeti yarın Trabzonspor- Gaziantepspor maçı ile başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne toplu taşıma faaliyeti tüm maçlar öncesinde karşılaşmaya 3 saat kala başlayacak. Pazar günü saat 16.00'daki maç öncesi saat 13.00'te ring seferlerine start verilecek. Maç öncesi ring seferleri her 20 dakikada bir gerçekleştirilecek ve şehir içi tarifesi uygulanacak.



SPONSOR AÇIKLANIYOR

Usta yeni stadın isim sponsorunu da belirlediklerinin müjdesini verdi. Usta, "5 yıllık bir anlaşma imzalayacağız. Anlaşmayı en geç maç öncesi duyurmuş olacağız. Belki de cumartesi (bugün) olabilir. Çok zorlandık ama iyi bir anlaşma yaptık" ifadesini kullandı.