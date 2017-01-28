Yeni stada Aker ruhu
Başkan Usta, yarın ilk kez sahaya çıkacakları Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yeniden tarih yazmaya başlayacaklarını belirterek, “Avni Aker’deki başarıları tekrarlayacağız” dedi.
2 GÜNDE 6 BİN 500 BİLET
Usta, "Yeni stadımızda ilk maçımızı Gaziantepspor ile oynayacağız. Taraftarlarımızın hem kombinelere hem de biletlere yoğun bir ilgisi var. İki gün içinde 6 bin 500 bilet satılmış, bu kolay rastlanılabilir bir şey değil. Stadımızın büyük oranda dolacağı görünüyor. Taraftarımıza ihtiyacımız fazlasıyla var" ifadesini kullandı.
BELEDİYEDEN OTOBÜS SEFERİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumunda oynayacak olduğu tüm müsabakaların öncesi ve sonrasında ring seferleri ile toplu taşımacılık yapacak. Maç öncesi ve maç sonrası toplu taşıma faaliyeti yarın Trabzonspor- Gaziantepspor maçı ile başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne toplu taşıma faaliyeti tüm maçlar öncesinde karşılaşmaya 3 saat kala başlayacak. Pazar günü saat 16.00'daki maç öncesi saat 13.00'te ring seferlerine start verilecek. Maç öncesi ring seferleri her 20 dakikada bir gerçekleştirilecek ve şehir içi tarifesi uygulanacak.
SPONSOR AÇIKLANIYOR
Usta yeni stadın isim sponsorunu da belirlediklerinin müjdesini verdi. Usta, "5 yıllık bir anlaşma imzalayacağız. Anlaşmayı en geç maç öncesi duyurmuş olacağız. Belki de cumartesi (bugün) olabilir. Çok zorlandık ama iyi bir anlaşma yaptık" ifadesini kullandı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
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