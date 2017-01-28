Yanal: Üreten oyuncu gerek
Teknik direktör Ersun Yanal, bir-iki transfer için daha çalıştıklarını söyledi.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:03
- Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
Yanal: Üreten oyuncu gerek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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