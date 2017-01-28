 Yanal: Üreten oyuncu gerek – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yanal: Üreten oyuncu gerek

    Yanal: Üreten oyuncu gerek

    Teknik direktör , bir-iki transfer için daha çalıştıklarını söyledi.

    Bordo-mavili hoca, "Bir iki tane de değerli oyuncu bulursak, ligin ikinci yarısında önemli işlere imza atarız. Camiamızdan sabır bekliyoruz. Gösteriyorlar da sağ olsunlar. Zaman zaman tepkiler olsa da onlar bu işin tuzu biberi" dedi. Yanal, şöyle devam etti: "Yönetim şu anda takıma kazandıracağımız birkaç oyuncu için çalışıyor. Üretici oyuncuya ihtiyacımız var. Bu yaratıcı isimlerin de takım oyununa bağlılığına ihtiyacımız var. Özellikle bu tür oyuncular önceliğimiz. Maliyet de önemli tabii ki."
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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