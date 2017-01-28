 Tolgay ve Orellana temasları sürüyor – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Tolgay ve temasları sürüyor

    Tolgay ve Orellana temasları sürüyor
    Başkanı 'nın, "Bir yerli ve bir yabancı oyuncu alabiliriz" şeklinde işaret ettiği 'ın 26 yaşındaki orta sahası ve transferleri için temaslar sürüyor. Orellana'nın Celta Vigo'da kadro dışı bırakılmasının transferinin gerçekleşme ihtimalini yükselttiği ancak oyuncunun maliyetinin yüksek oluşunun ise sorun olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki Şilili futbolcunun kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi var ancak kadro dışı kaldı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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