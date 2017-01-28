Tolgay Arslan Trabzonspor'dan servet istedi
Beşiktaşlı Tolgay Arslan için Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilirken Tolgay'ın Trabzonspor'dan yüksek ücret talep ettiği öne sürüldü.
Trabzonspor'un Tolgay Arslan ile görüşmesinde, gurbetçi oyuncu 3 milyon euroya yakın bir maaş talebinde bulundu. BeIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor'un ayrıca Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş'ı da ikna etmeye çalıştığı söylendi.
Trabzonspor'un ayrıca Fabio Orellana için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Muharrem Usta'nın "Kadro dışı kalan bir oyuncu ile temaslarımız sürüyor" sözündeki oyuncunun Orellana olduğunun altı çizildi. Trabzonspor yöneticilerinin, kadro dışı kalan Şilili oyuncu için yoğun temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da yayınlanan programda bir 6-8 numara, bir de 10 numara alacaklarını, bu oyunculardan birinin yurt içi, diğerinin de yurt dışından isimler olduğunu açıklamıştı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
Tolgay Arslan Trabzonspor'dan servet istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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