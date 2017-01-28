 Tolgay Arslan Trabzonspor'dan servet istedi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor'dan servet istedi

    Tolgay Arslan Trabzonspor'dan servet istedi

    Beşiktaşlı için Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilirken Tolgay'ın Trabzonspor'dan yüksek ücret talep ettiği öne sürüldü.

    Trabzonspor'un ile görüşmesinde, gurbetçi oyuncu 3 milyon euroya yakın bir maaş talebinde bulundu. BeIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor'un ayrıca Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş'ı da ikna etmeye çalıştığı söylendi.

    Trabzonspor'un ayrıca Fabio Orellana için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Muharrem Usta'nın "Kadro dışı kalan bir oyuncu ile temaslarımız sürüyor" sözündeki oyuncunun Orellana olduğunun altı çizildi. Trabzonspor yöneticilerinin, kadro dışı kalan Şilili oyuncu için yoğun temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da yayınlanan programda bir 6-8 numara, bir de 10 numara alacaklarını, bu oyunculardan birinin yurt içi, diğerinin de yurt dışından isimler olduğunu açıklamıştı.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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