 Suk, Belenenses’e yolcusu – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , ’e yolcusu

    Suk, Belenenses’e yolcusu
    Fırtına'nın sezon başında 'dan 750 bin euro'ya kiraladığı , Süper Lig'e gol atmadan veda ediyor. Güney Koreli forvet, lig ve kupada oynadığı 17 maçta 906 dakika sahada kaldı. Sadece 1 golü bulunan oyuncu, o golü de Türkiye Kupası maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Serhat Ardahan'a attı. Suk'un Portekiz ekibi 'e gideceği öne sürüldü.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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