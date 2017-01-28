''Stadımız tıklım tıklım dolsun''
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili futbol takımının yarın yeni stadında yapacağı ilk maç için destek çağrısında bulundu.
Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Değerli Trabzonsporlular artık hazırız, stadımız bitti. Bu günleri gerçekten merakla bekliyorduk. Yeni stadımızda yeni bir başlangıç... Bütün Trabzonsporlular, sizler, bizler, futbolcularımız herkes bu günü bekliyordu ve bu akşam yeni stattaki ilk idmanı izliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yarın akşam tarihi bir maç olacağını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:
"Hava soğuk, Trabzon'da kar var. Belki ulaşım sorunu yaşanabilir ama yarın akşam burada bütün taraftarlarımızla tarihe bir not düşelim istiyoruz. Stadımız tıklım tıklım dolsun, takımımıza iyi bir destek verelim ve güzel bir başlangıç olsun istiyoruz. Yeni stadımızın tüm camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yarın burada hep birlikte takımımızın arkasındayız."
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:02
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