 Salonda çalıştılar – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Salonda çalıştılar

    Salonda çalıştılar
    Fırtına, Süper Lig'de yarın oynanacak Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetiminde salonda kondisyon çalışması gerçekleştiren bordo-mavililer, hazırlıklarını bugün devam ettirecek.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:44
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