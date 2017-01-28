 Oyuncularımız yıpratılmasın – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Oyuncularımız yıpratılmasın

    Oyuncularımız yıpratılmasın
    , Konyaspor maçının bitiminde ve arasında yaşanan tartışmayla ilgili açıklama yaptı: "Küçük çaplı sözlü tartışma bazı basın yayın organları tarafından büyütüldü. Oyuncularımız yıpratılmamalı."
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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