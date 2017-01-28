 Övgü yağdırdı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Övgü yağdırdı

    Övgü yağdırdı

    Rodallega: çok büyük bir kulüp. Tarihi, başarılarla dolu.

    Bordo-mavililerin yeni transferi , ülkesinde colombia. as'a konuştu. 'a övgüler yağdıran 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet, "Tarihi başarılarla dolu bir kulübe imza attığım için mutlu ve gururluyum. Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Avrupa'da mücadele etmiş, Türkiye'de şampiyonlukları bulunan bir takıma transfer oldum. Ben de artık bu ekibin bir parçasıyım. Kısa sürede kendimi ispat etmek ve taraftarı coşturmak istiyorum" ifadesini kullandı. Rodallega'nın yarın G.Antepspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:33
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