Kaddouri geliyor
Napoli ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan El Kaddouri’nin menajeri, İstanbul’da Usta ile masaya oturdu. Başkan, “Bonservis sorununu çözerseniz şimdi yoksa sezon sonu gelin” teklifini yaptı.
KANATLARDA DA OYNUYOR
Oyuncunun menajerleri tarafından makul görülen bu teklifte, Kaddouri'ye de yıllık 1 milyon 500 bin euro önerildi. Futbolcunun Napoli ile bonservis sorununu çözmek için görüşmeler yaptığı, olumsuz bir durumda ise transferin sezon sonunda gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Hem ofansif orta saha, hem de sağ açık olarak görev yapabilen El Kaddouri'nin alınmasını teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği belirtiliyor.
MİLLİ TAKIMDA 22 MAÇTA 5 GOL ATTI
1.85 boyunda olan El Kaddouri, Belçikalı doğumlu ama Fas MilliT akımı'nı tercih etti. Fas ile 22 maça çıkıp 5 gol atan başarılı futbolcu bir dönem Milan ve Juventus'un da ilgilendiği bir isimdi. Milimetrik pasları ile tanınan Kaddouri için Başkan Muharrem Usta, temaslarda bulunuyor.
Yunus Emre SEL
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
Kaddouri geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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