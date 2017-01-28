 Hedef 4’te 4 – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Hedef 4’te 4

    Hedef 4’te 4
    Ersun Yanal'ın hedefi yarın Gaziantepspor'u da yenerek 4'te 4 yapmak. Ligin ikinci yarısına Kasımpaşa ve Bursa galibiyetleri ile başlayan, ardından kupada Konya'yı yıkan Fırtına'da Yanal, tüm planını 3 puan üzerine yaptı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:46
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