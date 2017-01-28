Hedef 4’te 4

Ersun Yanal'ın hedefi yarın Gaziantepspor'u da yenerek 4'te 4 yapmak. Ligin ikinci yarısına Kasımpaşa ve Bursa galibiyetleri ile başlayan, ardından kupada Konya'yı yıkan Fırtına'da Yanal, tüm planını 3 puan üzerine yaptı.