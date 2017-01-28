Faruk Özak: Trabzonspor'dan ellerini çeksinler

Faruk Özak: "Trabzonsporlu geçinenler lütfen ellerini Trabzonspor'dan çeksin"

Trabzonspor eski kulüp başkanı ve eski bakanlardan Faruk Özak, Trabzonsporlular ile Trabzonsporlu geçinenler arasında bir mücadele olduğunu belirterek, akıl tutulmasının kendilerine çok pahalıya patladığını söyledi.



Trabzonspor eski kulüp başkanı ve eski bakanlardan Faruk Özak, "Efsane Avni Aker'e Veda" belgeselinin galasında açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlular ile Trabzonsporlu geçinenler arasında bir mücadelenin olduğunu belirten Özak, "Trabzonsporlu geçinenlerin lütfen ellerini Trabzonspor'dan çekmesi lazım. Trabzonsporlu olanların bu işe el atması lazım. Akıl tutulması bize çok pahalıya patladı. İtibarımız kayboldu, puanlarımız kayboldu, menajerler zengin oldu, bankalar zengin oldu, 8 tane hoca değişti. Bugün bunu konuşmanın zamanıdır. Aksi taktirde "50. Yılda şampiyonluk'' söylemlerinin hepsi buz üzerinde yazıdır. Şampiyon olabilmek için evvela idari ve mali politikalarda akıllı olmak lazım. Akıl tutulmasından uzaklaşmak lazım. Genel Kurulumuzda 25 bin üyemiz var, stadımızda 2 bin taraftarımız var. Tam bir komedi dram, çadır tiyatrosu. Bunları söylememiz lazım, bu bizim görevimiz" dedi.



"Avni Aker'de ruh kalmadı"

''Avni Aker yıkılmasın diyorsunuz da Avni Aker'deki ruh kalmadı ki yıkılmasından bahsediyoruz" diyen Özak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Avni Aker'in ruhunu biz Akyazı'ya taşıyabilirsek çok daha güzel günler gelir. Ama nasıl, hep beraber. 'Bana dokunmayan bin yaşasın' demeden, haksızlık karşısında susmadan, umutlu olabilirsek olur. 50. Yılımı yaşıyorum ben Trabzonspor'da. Çok büyük fedakarlıklarla, alın terleriyle, akıl terleriyle bu kulüp buralara geldi. Bugün maalesef Trabzonspor, mevcut yönetime çok eleştirmek istemiyorum onlar da çok fazla yanlış yapmasına rağmen inşallah onlar da akıllarını başlarına toplayarak daha güzel, daha iyi yönetim anlayışlarıyla çok daha iyi yerlere gelebilirler. 700 Milyon borcun olacak, günlük 150 Bin TL bankalara faiz vereceksin, gelirin 100 Milyon TL olacak ve bu kulübü nasıl yöneteceksin. Trabzonsporlular olarak bunu düşünmemiz lazım. Onun için bana göre evvela 5. olmak, sonra 4. sonra 2 sonra da zirve de olmak lazım. İlk yarıda Trabzonspor Allah korusun nerelerdeydi. Devre arasında transferler yapıldı, doğru mu? Doğru. Peki Mayıs'taki transferler ne o zaman. 9 tane zararına oyuncu. Demek ki neymiş, dikkat etmek lazımmış. Deneme yanılmayla bu kulüp yönetilmez. Daha iyi yönetilmeli. Ben tekrar yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Çok çok büyük zorluklarla buralara geldiler. Gece, gündüz çalıştılar.Dün başkanımızın dediği gibi başa geldiklerinde 4-5 tane kamyon haciz için Trabzonspor tesislerine gitmişti. Varlık içinde darlık çeken bir kulüp olmuştuk. Ama dediğim gibi doğru hedefler koyarak, taraftara doğru şeyler söyleyerek, genel kurulda aklı selimi ortaya koyarak ve doğruların yanında olarak bu kulübü ayağa kaldırmamız lazım."