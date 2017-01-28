 Çok sevindim – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Çok sevindim

    Çok sevindim

    N’Doye, “Rodallega’nın gelmesi beni de mutlu etti” diye konuştu.

    Fırtına'nın Avni Aker Stadyumu'ndaki son golünü atmayı başaran , bunun kendisi için mutluluk verici durum olduğunu söyledi. 31 yaşındaki Senegalli forvet, Rodallega'nın transferinin takıma güç katacağını da ifade ederek, "Geldiğine ben de çok sevindim. İyi bir takım olmak, şampiyonluğa oynamak istiyorsanız her mevkide iki iyi oyuncu olmalı. Bu rekabet bizi başarılı yapacaktır. Saha içerisinde rekabet yaşanması çok normal ama saha dışında iyi arkadaşlar olacağız. Birbirimizi sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:34
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