Yassin Ayoub iddiası

Yönetim, aldığı tecrübeli transferlerin yanı sıra gençleri de takıma kazandırmak istiyor. Bu noktada Hollanda'nın Utrecht takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı orta saha Yassin Ayoub gündeme geldi.

22 yaşındaki orta saha için Trabzonspor'un resmi teklif hazırlığı yaptığı öğrenilirken, oyuncunun maliyetinin 4 milyon euro oluşu ciddi bir sorun. Hollanda'nın alt kategorilerindeki milli takımlarda da forma giyen Ayoub bu sezon Utrecht'te 23 maça çıktı ve 1 gol, 8 asist üretti. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi olan 1.74 boyundaki yıldız, Utrecht'te toplam 114 maça çıkıp 11 gol attı, 23 de asist yaptı.