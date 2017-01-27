Trabzonspor'dan "tartışma" açıklaması
Trabzonspor Kulübünden, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda dün akşam oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo arasında yaşanan sözlü tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Maç kazanma arzusundan dolayı bu tip tartışmaların yaşanabileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki maç sırasında kazanma arzusunun getirdiği bu tür durumların olabileceği aşikardır. Haliyle iki futbolcumuzun bu konu üzerinden yıpratılmaması gerektiğini önemle rica ederiz."
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:51
- Ersan Gülüm'den ilk açıklama
Toplam 6
Yorum
Bjk Adam bir sezonda 25 oynadi cinde iki golu var daha neyapsin birde bedava gelmis siz begenmiyorsunuz ozaman verin parayi daha iyisini alsinla
- Yıldırım efsane
Toplam 2
Yorum
mert doğru dumm bir aziz efsane birde sen efsanesin tencere yuvarlanmış çorba yere dökülmüş :))
- Sneijder’i de götürebilirim!
Toplam 6
Yorum
aslan ciddi rakamlar gelirse satılabilirler yaşları geçiyor ve randımanları düşüyor bu sene sorun yok ama sezon başında iyi rakamlar olursa satılı
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