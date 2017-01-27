Tolgay Arslan Trabzonspor'dan servet istedi
Beşiktaşlı Tolgay Arslan için Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilirken Tolgay'ın Trabzonspor'dan yüksek ücret talep ettiği öne sürüldü.
Trabzonspor'un Tolgay Arslan ile görüşmesinde, gurbetçi oyuncu 3 milyon euroya yakın bir maaş talebinde bulundu. BeIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor'un ayrıca Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş'ı da ikna etmeye çalıştığı söylendi.
Trabzonspor'un ayrıca Fabio Orellana için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Muharrem Usta'nın "Kadro dışı kalan bir oyuncu ile temaslarımız sürüyor" sözündeki oyuncunun Orellana olduğunun altı çizildi. Trabzonspor yöneticilerinin, kadro dışı kalan Şilili oyuncu için yoğun temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da yayınlanan programda bir 6-8 numara, bir de 10 numara alacaklarını, bu oyunculardan birinin yurt içi, diğerinin de yurt dışından isimler olduğunu açıklamıştı.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:20
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Toplam 8
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gs4ever fenerbahceyi neden kimse sevmez? 3 nedeni var. Aziz baskanlari mahmut uslusu ve volkan demireli .bunlar sporda kavga ile oralarda
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ERAY Ts Bir zamanlar transfer işlerinde olan yönetici "karanlık" bu transfer üzerinden cebine para indirdi diye düşünüyorum. Başka izah edemiyorum.
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Toplam 48
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Alparslan Turan Aysal döneminde Uçakta yönetici futbolcu koro halinde şarkılarla Fenerbahçe ye küfür ettiniz biz de unutmadık....
Tolgay Arslan Trabzonspor'dan servet istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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