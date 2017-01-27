Martinez çok yakın
Bordo-mavilililer, Torino’da forma giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Josef Martinez ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibine 750 bin euro kiralama bedeli öneren Karadeniz ekibi, görüşmelerini sürdürüyor
Bu transfer için maksimum 750 bin euro kiralama bedeli vermeyi gözden çıkaran yönetimin, oyuncuya da yarım sezon için 500 bin euro önerdiği öğrenildi. Uzun zamandır takip edilen Martinez'in transferinin sonuçlandırılması için Başkan Muharrem Usta'nın çok istekli olduğu öğrenildi. Genç yıldızın Trabzonspor'a transferiyle ilgili, "Kulübümün vereceği karara göre hareket edeceğim" dediği dile getirildi. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak isteyen Martinez'in piyasa değeri 2 milyon euro civarında.
Yunus Emre SEL
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
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Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Martinez çok yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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