 Güle güle Suk – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Güle güle Suk

    Güle güle Suk
    Başkan Muharrem Usta, İstanbul'a çağırdığı Güney Koreli forvet Suk'a, "İyi niyetinden şüphemiz yok. Ancak yeni transferler yaptık. Forma şansın azaldı. Seni geri gönderebiliriz" dedi. Suk'un ise bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirttiği ancak alınacak karar karşısında direnmeyeceğini dile getirdiği öğrenildi. Ara transfer döneminin bitimine az bir zaman kala Suk'un ayrılması bekleniyor. Suk, Trabzon'da 17 maçta 1 gol attı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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