Gaziantepspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kondisyon çalışması gerçekleştiren bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:56
- Yeni dönem başlıyor
Toplam 2
Yorum
eko oyun okuma 0..oyuna müdahale 0.disiplin 0..takımın kondisyonu 0.hucum organizasyonlar 0..bunlar senin eserin hala konuşuyosun
- Arda attı Barça kazandı
Toplam 3
Yorum
eko sen ekmek almaya bakkala gidemiyorsun adam barcelonada oynuyo.kıskanmayın fenerbostanlılar..
- Anderson ve Hernanes’e veto
Toplam 2
Yorum
FB FB 6 aylık bir 10 numara lazım seneye M.EKİCİ ve devamlı yükselişte olan S.UÇAN var o yüzden yaş sorunu yok bir 10 numara kiralasınlar yeter
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