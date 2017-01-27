Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, transferi yılan hikayesine dönen yıldız futbolcuyla ilgili bomba açıklamalar yaptı: “Mehmet Ekici, babası ve menajeri İstanbul takımlarıyla görüşme işini bana bıraktı. F.Bahçe’den Aatıf’ı istedik olmadı. Ben Beşiktaş ile görüşürken o gidip F.Bahçe ile anlaşmış. Bana yanlış yaptı. Trabzonspor’un menfaatleri gereği ben Mehmet Ekici’yi Beşiktaş’a verdim. F.Bahçe defteri kapanmıştır. Artık polemik olmasın”
Mehmet Ekici, F.Bahçe veya Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. Bana da 'kiminle anlaşırsanız oraya giderim' dedi. F.Bahçe'den Fernandao ve Aatıf'ı istedik ama olmadı. Ben de Beşiktaş ile görüşmeye başladım. Bunu da F.Bahçe'ye bildirdim. Bir gün Mehmet beni aradı ve 'F.Bahçe'nin hocası Advocaat benimle görüşmek istiyor' dedi. Bu hiç hoşuma gitmese de izin verdim.
'FENER İLE ANLAŞTIM' DEDİ
Kızılcabölük maçı sonrası Mehmet, İstanbul'a geldi, beni aramadı. Ben aradım 'Nerdesin' dedim. 'Havalimanındayız. Biz F.Bahçe ile anlaştık' dedi. Ben de 'O işi ben çözecektim. Sen sadece Advocaat ile görüşecektin. Nasıl böyle bir şey yaparsın' dedim. Bana 'Başkanım izin verdiniz ya' cevabını verdi. Menajeri, babası, kendi ve annesi geldi. Menajeri 'Yanlış anlaşılma oldu ama biz anlaştık' dedi. Ekici'nin bababası ve annesi de 'Oğlumuz kiminle anlaştıysa biz onu destekliyoruz' dediler. Baktım karşımda bir duvar var.
ADVOCAAT KONUŞMASIN
Buradan açıklıyorum. Ben Mehmet için Beşiktaş ile anlaştım. Kulübün menfaatlerine daha uygun bu iş. Ancak Mehmet, Beşiktaş'a gitmek istemiyor. Daha önce 'olur' demişti. 'Seni kadro dışı bırakırım" dedim. 'Nasıl istersen' dedi. Bu nasıl bir kafa yapısı çözemedim. F.Bahçe 2 milyon euro veriyor ama biz Beşiktaş ile anlaştık. Bana söz verdiği halde Advocaat bahanesiyle Fenerbahçe ile Almanya'da da Beşiktaş ile görüştü. Ben Beşiktaş ile anlaştım. Artık polemik olmasın. Advocaat da sürekli Ekici hakkında konuşmasın."'
2 TRANSFER DAHA YOLDA
Evet; Mehmet, 1 Ocak'tan itibaren kurallar gereği Fenerbahçe ile görüşüp anlaşabilir ama bu tarihten önce görüştü. Eğer '6 ay oynamam Fener'e giderim' derse ben de bunu masaya getirir ve FIFA'ya giderim. İlk devre Trabzonspor'un çok mütevazı kadrosu vardı. Taraftarımız 'şunu alın, bunu alın' diye sıkıştırdı ama yapmadık. Aldıklarımızın bazılarında sorun yaşadık. İnşallah doğru isim olmazsa yapmayacağız. Başarırsak bir 6-8 numara, bir de 10 numaranın peşindeyiz. Birisi yurt için, birisi yurt dışı. Bunları alacağız."
3 OYUNCU GİDİYOR
Usta, Akakpo ve Suk ile yolların ayrılacağını Ramil'in ise kiraya verileceğini belirterek, "50 tane oyuncusu olan kulüp bugün, 5 tane alırken 6-7 gönderiyor. Rodallega dahil, aktif oyuncu sayısı 22. 4-5 oyuncu aldık. Şu an daki bütçesi 19.1 milyon euro. İnşallah bugün Suk ile de konuştuk. Ona çözüm üretmeye çalışıyoruz. Portekiz'e gidecek" dedi.
CACERES'İ ALIRDIM
Başkan Usta, Caceres'in gerçekleşmeyen transferiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Caceres transferinin olmasını ben istedim. Aşil tendonu koptu. Caner'in durumu da öyle. İyileşme sürecindeydi. Geldikten sonra 2-3 haftaya ihtiyacı olduğu için bu transferi gerçekleştirmedik. Caceres sakat değil."
SPONSOR YARIN AÇIKLANIYOR
Usta, stadyumun sponsorunu Cumartesi günü açıklayacaklarını da vurgulayarak, şöyle konuştu: "5 yıllık bir anlaşma olacak. Trabzonspor için iyi bir anlaşma olacak. Bu dönemde böyle bir anlaşma kolay değil. Biraz sürpriz olacak" dedi.
TOLGAY, MARTiNEZ VE ORELLANA
BAŞKAN Muharrem Usta'nın transfer çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bir yerli ve bir yabancı oyuncu ile görüşüyoruz. Görüştüğümüz yabancı 10 numara kadro dışı" şeklinde belirttiği isimlerin Tolgay Arslan ile Celta Vigo'lu orta saha Orellana ve Martinez olduğu ortaya çıktı. Başkan Usta, Tolgay'ın transferiyle ilgili görüşmeleri yalanlamayarak, "Şu an Beşiktaş'ta forma giyen bir oyuncu için konuşmam doğru olmaz" demesi yapması dikkat çekti.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:55
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Ekici'yi Beşiktaş'a verdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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