 Aker’e Veda belgeseli – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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HEPSİ
    27 Ocak 2017, Cuma
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    Aker’e Veda belgeseli

    Aker’e Veda belgeseli
    Trabzonspor'un Avni Aker'de 70'li yıllardaki zaferleri ve öykülerinin anlatıldığı belgesel, bu akşam Trabzon'da izleyicilere sunulacak. 'Avni Aker'e Veda' belgeselinin ilk gösterimi, bugün Forum Trabzon Cinemaximum Salonları' nda gerçekleştirilecek. Belgeselin CD'si önümüzdeki günlerde TS Club mağazalarında satışa sunulacak.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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