Yine çıkamadılar
Türkiye Kupası'nı 8 kez kazanan Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde kupada başarı elde edemedi. Yanal'ın görev yaptığı 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Fırtına, 2014-15'te ise son 16 turunda elenmişti. Bordo-mavililer bu sezon da Ersun Yanal ile yine gruplardan çıkamadılar.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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