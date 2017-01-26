 Yine çıkamadılar – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Yine çıkamadılar

    Yine çıkamadılar
    'nı 8 kez kazanan Trabzonspor, yönetiminde kupada başarı elde edemedi. Yanal'ın görev yaptığı 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Fırtına, 2014-15'te ise son 16 turunda elenmişti. Bordo-mavililer bu sezon da Ersun Yanal ile yine gruplardan çıkamadılar.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:31
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