Ya Tolgay ya Martinez
Devre arasında 5 transfer yapan Trabzonspor, orta saha ve hücum hattını güçlendirme çalışmalarına da tam gaz devam ediyor.
Yönetim, transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala ofansif orta saha ve hücum oyuncusu için çalışmalara hız verdi. Bu mevkiler için Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı isteyen bordo-mavililer, tüm şartları zorlayacak. Arslan'ın, "Kulübümün vereceği karara saygılıyım" şeklinde açıklama yapmasının ardından siyah-beyazlı ekiple temaslarını hızlandıran yönetimin, Beşiktaş'ı ikna için cazip bir teklif sunması bekleniyor. Forvet arkası ve kanat forvet olarak oynayabilen Josef Martinez için de resmi teklif yapan Trabzonspor yönetimi, oyuncuyu önemli oranda ikna etti. Torino'da fazla forma şansı bulamamaktan yakınan Martinez'in, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla transferi gündemde. Ancak yönetim bu futbolcu için bütçeyi çok fazla zorlamak istemiyor.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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