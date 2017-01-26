 Ya Tolgay ya Martinez – Fotomaç – 26 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ya Tolgay ya Martinez

    Ya Tolgay ya Martinez

    Devre arasında 5 transfer yapan , orta saha ve hücum hattını güçlendirme çalışmalarına da tam gaz devam ediyor.

    Yönetim, transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala ofansif orta saha ve hücum oyuncusu için çalışmalara hız verdi. Bu mevkiler için 'tan 'ı isteyen bordo-mavililer, tüm şartları zorlayacak. Arslan'ın, "Kulübümün vereceği karara saygılıyım" şeklinde açıklama yapmasının ardından siyah-beyazlı ekiple temaslarını hızlandıran yönetimin, Beşiktaş'ı ikna için cazip bir teklif sunması bekleniyor. Forvet arkası ve kanat forvet olarak oynayabilen için de resmi teklif yapan yönetimi, oyuncuyu önemli oranda ikna etti. 'da fazla forma şansı bulamamaktan yakınan Martinez'in, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla transferi gündemde. Ancak yönetim bu futbolcu için bütçeyi çok fazla zorlamak istemiyor.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ya Tolgay ya Martinez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.