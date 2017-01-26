 Suk veda edecek – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    veda edecek

    Suk veda edecek

    Başkan Usta, Güney Koreli forveti İstanbul’a çağırdı... ya kiralandığı ’ya geri dönecek ya da başka kulübe kiralanacak.

    Başkan , bir türlü verim alınamayan forvet Suk'u İstanbul'a çağırdı. Oyuncunun kiralık olarak geldiği Porto'ya geri dönmesi veya Portekiz ekibinden izin alınarak sezon sonuna kadar bir takıma kiralanması gündemde. Güney Koreli oyuncunun fazla şans bulamadığı için bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Porto'nun ikna edilmesi noktasında görüşmeler devam ediyor. Sezon başında büyük umutlarla 'dan kiralanan Güney Koreli forvet, Trabzonspor formasıyla çıktığı 17 maçta sadece 1 gol atabildi ve beklentilerin uzağında kaldı.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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