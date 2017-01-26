Suk veda edecek
Başkan Usta, Güney Koreli forveti İstanbul’a çağırdı... Suk ya kiralandığı Porto’ya geri dönecek ya da başka kulübe kiralanacak.
Başkan Muharrem Usta, bir türlü verim alınamayan forvet Suk'u İstanbul'a çağırdı. Oyuncunun kiralık olarak geldiği Porto'ya geri dönmesi veya Portekiz ekibinden izin alınarak sezon sonuna kadar bir takıma kiralanması gündemde. Güney Koreli oyuncunun fazla şans bulamadığı için bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Porto'nun ikna edilmesi noktasında görüşmeler devam ediyor. Sezon başında büyük umutlarla Porto'dan kiralanan Güney Koreli forvet, Trabzonspor formasıyla çıktığı 17 maçta sadece 1 gol atabildi ve beklentilerin uzağında kaldı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
Suk veda edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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